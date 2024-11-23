Стало известно, сколько зрителей пришло на матч «Спартак» — «Локомотив»

Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Локомотив» (5:2), посетили 20 152 зрителя. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В составе красно-белых покер оформил Манфред Угальде, ещё один гол на счету Эсекьеля Барко. За железнодорожников забили Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место. В активе у клуба 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 очков.