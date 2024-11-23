Стало известно, сколько зрителей пришло на матч «Спартак» — «Локомотив»
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Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Локомотив» (5:2), посетили 20 152 зрителя. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В составе красно-белых покер оформил Манфред Угальде, ещё один гол на счету Эсекьеля Барко. За железнодорожников забили Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.
После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место. В активе у клуба 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 очков.
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