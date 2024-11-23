«Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче 12-го тура АПЛ

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс). Матч закончился со счётом 2:2.
Уже на четвёртой минуте первый гол в матче забил вингер гостей Исмаила Сарр. На 36-й минуте счёт сравнял нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. На 45+1-й минуте гости снова вышли вперёд благодаря Джастину Девенни. На перерыв «Кристал Пэлас» ушёл с минимальным преимуществом. На 77-й минуте бирмингемцы снова сравняли счёт усилиями Росса Баркли.
«Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Кристал Пэлас» заработал восемь очков и располагается на 18-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.
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