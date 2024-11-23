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Гол Сёрлота на 86-й минуте помог мадридскому «Атлетико» обыграть «Алавес» в матче Ла Лиги

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Алавес». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура (Испания). «Атлетико» обыграл «Алавес» со счётом 2:1.

На седьмой минуте полузащитник «Алавеса» Хон Альдалур открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Атлетико» также с пенальти забил нападающий Антуан Гризманн. Победный мяч хозяев на 86-й минуте оформил форвард Александр Сёрлот — 2:1.

После 14 сыгранных матчей «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 29 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу каталонская «Барселона», у которой 33 очка.