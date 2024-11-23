Глава «Локомотива» Нагорных высказался о крупном поражении от «Спартака»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:5). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Будем делать выводы. Пока не получается играть после паузы на сборные. Будем разбирать, почему так происходит вторую паузу подряд. Больше ничего говорить не буду», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник Жерзино Ньямси отыграл второй мяч железнодорожников. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.