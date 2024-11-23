«Спартак» одержал четвёртую победу подряд в РПЛ, пропустив всего два мяча

Сегодня, 23 ноября, «Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2) в матче 16-го тура РПЛ. Таким образом, красно-белые одержали четвёртую победу подряд в чемпионате России, пропустив всего два мяча. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.