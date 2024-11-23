Галактионов высказался о разгроме «Локомотива» от «Спартака» со счётом 2:5

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5).

«В первом тайме мы были не похожи сами на себя. Нам необходимо быть более агрессивными. Мы пребывали в прострации. Очень быстрый мяч в наши ворота, он команду ошарашил. Очень неприятно. Нужно было возвращаться в игру после 0:3. Честь и хвала ребятам, что попытались вернуться. Четвёртый гол нас прибил», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.