Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов высказался о разгроме «Локомотива» от «Спартака» со счётом 2:5

Галактионов высказался о разгроме «Локомотива» от «Спартака» со счётом 2:5
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«В первом тайме мы были не похожи сами на себя. Нам необходимо быть более агрессивными. Мы пребывали в прострации. Очень быстрый мяч в наши ворота, он команду ошарашил. Очень неприятно. Нужно было возвращаться в игру после 0:3. Честь и хвала ребятам, что попытались вернуться. Четвёртый гол нас прибил», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.

Материалы по теме
«Спартак» впервые забил пять голов «Локомотиву» в чемпионате России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android