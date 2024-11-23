Галактионов: класс Угальде определил исход матча со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые разгромили железнодорожников со счётом 5:2. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Угальде — игрок высокого класса, его класс предопределил исход игры. Мы акцентировали внимание на его сильных качествах, но не смогли с ним справиться. Он доставил нам очень много проблем», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.