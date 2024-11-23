Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов назвал пять основных вратарей сборной России

Кафанов назвал пять основных вратарей сборной России
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал пятёрку вратарей, которые будут основной обоймой в национальной команде.

«Шансы [попасть в сборную весной] есть у каждого вратаря, не только у Волка. Как только появляется возможность, мы смотрим всех кандидатов. В этом сезоне сложилась основная обойма вратарей сборной – Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Андрей Лунёв, Женя Латышонок и Саша Максименко», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Материалы по теме
Тренер вратарей сборной России — о Волке: впечатления лучше, чем ожидал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android