Кафанов назвал пять основных вратарей сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал пятёрку вратарей, которые будут основной обоймой в национальной команде.

«Шансы [попасть в сборную весной] есть у каждого вратаря, не только у Волка. Как только появляется возможность, мы смотрим всех кандидатов. В этом сезоне сложилась основная обойма вратарей сборной – Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Андрей Лунёв, Женя Латышонок и Саша Максименко», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.