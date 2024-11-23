Деян Станкович высказался о разгромной победе «Спартака» над «Локомотивом» со счётом 5:2

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Такие поражения, как было в прошлом матче с «Локо», должны быть уроком. Тот матч был очень болезненным для нас и тяжёлым. Ребята это осознавали, вспоминали. Эта неделя прошла продуктивно. Важно понимать и осознавать эти моменты, нам надо поднимать уровень ответственности и агрессивности. Ребята смогли реализовать то, что мы задумывали», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.