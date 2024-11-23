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Станкович: Угальде вернулся два дня назад и провёл монументальную игру с «Локо»

Станкович: Угальде вернулся два дня назад и провёл монументальную игру с «Локо»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о победе в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Надо говорить не об одном Угальде, а обо всей команде. Работа всей команды вознесла Угальде на вершину. Он только два дня назад вернулся из сборной и провёл сегодня монументальную игру. Но без партнёров этого бы не произошло. Да, было 15-минутное затмение, но команда показала отличную реакцию на этот отрезок. Это даёт возможность нашей команде расти», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.

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