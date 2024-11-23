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Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
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Станкович: сегодня не хочу думать о проблемах «Спартака», хочу порадоваться победе

Станкович: сегодня не хочу думать о проблемах «Спартака», хочу порадоваться победе
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о проблемах в составе команды. Сегодня, 23 ноября, «Спартак» разгромил столичный «Локомотив» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 5:2.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Сегодня я не хочу думать о проблемах. Хочу порадоваться победе. С завтрашнего дня начну думать о проблемах. Но у меня приятные проблемы, если вы говорите о переборе игроков на позицию центрального защитника», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 16 матчей.

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