Станкович: сегодня не хочу думать о проблемах «Спартака», хочу порадоваться победе

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о проблемах в составе команды. Сегодня, 23 ноября, «Спартак» разгромил столичный «Локомотив» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 5:2.

«Сегодня я не хочу думать о проблемах. Хочу порадоваться победе. С завтрашнего дня начну думать о проблемах. Но у меня приятные проблемы, если вы говорите о переборе игроков на позицию центрального защитника», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 16 матчей.