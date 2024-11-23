Константин Генич высказался о разгромной победе «Спартака» над «Локомотивом» в матче РПЛ

Спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Локомотив» (5:2).

«Локо» молодцы, что вернулись. Спартак молодец, что добил. Хорошая игра», — написал Генич в телеграм-канале.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.