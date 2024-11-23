«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Мэддисон оформил дубль на 20-й минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 0:2.
Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон оформил дубль на 20-й минуте матча, перебросив вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. «Тоттенхэм» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.
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