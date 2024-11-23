Манфред Угальде стал первым футболистом «Спартака» за 26 лет, оформившим покер в матче РПЛ

Коста‑риканский форвард Манфред Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России. Сегодня, 23 ноября, красно-белые разгромили «Локомотив» со счётом 5:2 в матче 16-го тура РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал «Спартака».

Последним игроком красно‑белых, кому удалось оформить покер в матче чемпионата России, был Александр Ширко. Нападающий 9 сентября 1998 года четыре раза поразил ворота «Тюмени» (7:0). Ранее покер за «Спартак» в матчах чемпионатов России делали Андрей Тихонов и Валерий Масалитин в 1994 году.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 1 декабря, начало игры — в 19:30 мск.