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«Так и должен играть «Спартак». Маркиньос — о крупной победе над «Локомотивом»

«Так и должен играть «Спартак». Маркиньос — о крупной победе над «Локомотивом»
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Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о победе в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Мы очень счастливы, что победили. Хорошо играли, надо продолжать в том же духе, так же хорошо двигаться, бежать. Так и должен играть «Спартак», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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