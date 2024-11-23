«Так и должен играть «Спартак». Маркиньос — о крупной победе над «Локомотивом»

Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о победе в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

«Мы очень счастливы, что победили. Хорошо играли, надо продолжать в том же духе, так же хорошо двигаться, бежать. Так и должен играть «Спартак», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.