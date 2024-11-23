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Маркиньос высказался о результативности «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Маркиньос высказался о результативности «Спартака» в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Причина быстрых голов в концентрации. Вы видели, что и в предыдущих играх мы старались побыстрее забить. В этой игре случилось то же самое. Три мяча позволили чувствовать себя увереннее», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. «Локомотив» располагается на третьей строчке, заработав 34 очка после аналогичного количества игр.

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