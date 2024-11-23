Маркиньос высказался о результативности «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом» (5:2).

«Причина быстрых голов в концентрации. Вы видели, что и в предыдущих играх мы старались побыстрее забить. В этой игре случилось то же самое. Три мяча позволили чувствовать себя увереннее», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. «Локомотив» располагается на третьей строчке, заработав 34 очка после аналогичного количества игр.