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«Марсель» обыграл «Ланс» в матче 12-го тура Лиги 1

«Марсель» обыграл «Ланс» в матче 12-го тура Лиги 1
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Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Боллар-Делелис» в Ленсе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ваттеллье (Франция). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Марселя».

Франция — Лига 1 . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 3
Марсель
Марсель
0:1 Ронжье – 49'     0:2 Энрике – 57'     1:2 Фюльжини – 80'     1:3 Хёйбьерг – 89'    

В первом тайме команды не смогли отличиться и ушли на перерыв при равном счёте. Во втором тайме гости открыли счёт на 49-й минуте, отличился Валентин Ронжье. На 57-й минуте Луис Энрике удвоил преимущество «Марселя». На 80-й минуте Анжело Фюльжини сократил отставание хозяев. На 89-й минуте полузащитник «Марселя» Пьер-Эмиль Хёйбьерг установил окончательный счёт — 3:1.

«Ланс» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 17 очков за 12 матчей. «Марсель» заработал 23 очка и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 32 очка за 12 игр.

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