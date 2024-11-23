Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Маркиньос: никогда не видел, чтобы столько снега падало с неба

Игрок «Спартака» Маркиньос: никогда не видел, чтобы столько снега падало с неба
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о погоде во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Для меня это был первый подобный опыт. Никогда не видел, чтобы столько снега падало с неба во время матча. Хороший опыт. Да, холодно, не так, как в Бразилии, но что поделать, мы в России.

Я счастлив жить в Москве, очень красивый и чистый город. Вопросов нет. Понятно, что мало кто говорит по-испански или по-португальски, но это не проблема», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.

Материалы по теме
Маркиньос высказался о результативности «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android