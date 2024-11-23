Игрок «Спартака» Маркиньос: никогда не видел, чтобы столько снега падало с неба

Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о погоде во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Локомотивом» (5:2).

«Для меня это был первый подобный опыт. Никогда не видел, чтобы столько снега падало с неба во время матча. Хороший опыт. Да, холодно, не так, как в Бразилии, но что поделать, мы в России.

Я счастлив жить в Москве, очень красивый и чистый город. Вопросов нет. Понятно, что мало кто говорит по-испански или по-португальски, но это не проблема», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.