«Балтика» обыграла «Родину» в матче 20-го тура Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались калининградская «Балтика» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов (Воронеж). «Балтика» обыграла «Родину» со счётом 2:1.

На седьмой минуте полузащитник «Балтики» Юрий Ковалёв открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 28-й минуте защитник Сергей Варатынов. Один мяч гостей на 68-й минуте отыграл нападающий Магомедхабиб Абдусаламов.

После 20 сыгранных матчей «Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 42 очка. «Родина» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 24 очка.