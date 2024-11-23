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«Балтика» обыграла «Родину» в матче 20-го тура Первой лиги

«Балтика» обыграла «Родину» в матче 20-го тура Первой лиги
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Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались калининградская «Балтика» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов (Воронеж). «Балтика» обыграла «Родину» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 20-й тур
23 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Родина
Москва
1:0 Ковалёв – 7'     2:0 Варатынов – 28'     2:1 Абдусаламов – 68'    

На седьмой минуте полузащитник «Балтики» Юрий Ковалёв открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 28-й минуте защитник Сергей Варатынов. Один мяч гостей на 68-й минуте отыграл нападающий Магомедхабиб Абдусаламов.

После 20 сыгранных матчей «Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 42 очка. «Родина» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 24 очка.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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