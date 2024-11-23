«Балтика» обыграла «Родину» в матче 20-го тура Первой лиги
Поделиться
Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались калининградская «Балтика» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов (Воронеж). «Балтика» обыграла «Родину» со счётом 2:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 20-й тур
23 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Родина
Москва
1:0 Ковалёв – 7' 2:0 Варатынов – 28' 2:1 Абдусаламов – 68'
На седьмой минуте полузащитник «Балтики» Юрий Ковалёв открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 28-й минуте защитник Сергей Варатынов. Один мяч гостей на 68-й минуте отыграл нападающий Магомедхабиб Абдусаламов.
После 20 сыгранных матчей «Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 42 очка. «Родина» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 24 очка.
Комментарии
- 23 ноября 2024
-
22:19
-
22:08
-
22:01
-
21:58
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:45
-
21:41
-
21:37
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:29
-
21:23
-
21:17
-
21:16
-
21:14
-
21:12
-
21:09
-
21:08
-
21:04
-
21:02
-
21:01
-
20:58
-
20:58
-
20:57
-
20:57
-
20:55
-
20:47
-
20:44
-
20:39
-
20:37