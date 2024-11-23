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Червиченко: Угальде мастерски выбирает позицию, но за € 15 млн больше нравится Кордоба

Червиченко: Угальде мастерски выбирает позицию, но за € 15 млн больше нравится Кордоба
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде. Сегодня, 23 ноября, «Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 5:2 в матче 16-го тура РПЛ. Угальде отметился покером.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Те, кто продал Угальде за такие деньги, могут выдохнуть. Скорее всего, им ещё раз удастся нажиться на «Спартаке». Это опять ситуации, когда он оказывается перед воротами. Угальде мастерски выбирает позицию и не промахивается. У него хорошее голевое чутьё. Залетает — молодец. Но за € 15 млн мне больше нравится Кордоба. Сегодня Угальде может забить четыре, а потом три матча подряд ничего, Кордоба более стабилен. Но сегодня нападающий «Спартака» стал настоящей головной болью для «Локомотива», три из четырёх мячей — ошибки защитников», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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