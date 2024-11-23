Червиченко: Угальде мастерски выбирает позицию, но за € 15 млн больше нравится Кордоба

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде. Сегодня, 23 ноября, «Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 5:2 в матче 16-го тура РПЛ. Угальде отметился покером.

«Те, кто продал Угальде за такие деньги, могут выдохнуть. Скорее всего, им ещё раз удастся нажиться на «Спартаке». Это опять ситуации, когда он оказывается перед воротами. Угальде мастерски выбирает позицию и не промахивается. У него хорошее голевое чутьё. Залетает — молодец. Но за € 15 млн мне больше нравится Кордоба. Сегодня Угальде может забить четыре, а потом три матча подряд ничего, Кордоба более стабилен. Но сегодня нападающий «Спартака» стал настоящей головной болью для «Локомотива», три из четырёх мячей — ошибки защитников», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.