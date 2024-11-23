Маркиньос: Угальде удивит болельщиков «Спартака» и другими рекордами

Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о покере форварда красно-белых Манфреда Угальде в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

«Угальде — очень большой игрок. Сейчас он это доказал. Если так продолжит, удивит болельщиков «Спартака» и другими рекордами», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Отметим, что Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, кому удалось забить четыре мяча в одном матче чемпионата России.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.