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Полузащитник «Спартака» Маркиньос: мы счастливы работать под руководством Станковича

Полузащитник «Спартака» Маркиньос: мы счастливы работать под руководством Станковича
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Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос высказался о работе с главным тренером Деяном Станковичем.

«В команде все игроки лидеры, а главный — тренер. Мы счастливы работать под руководством Станковича, он ведёт нас вперёд», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сегодня, 23 ноября, «Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 16-го тура чемпионата России со счётом 5:2.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 39 очков.

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