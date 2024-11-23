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Защитник «Спартака» Бабич: перед матчем я чувствовал боль, но понимал, что надо сыграть

Защитник «Спартака» Бабич: перед матчем я чувствовал боль, но понимал, что надо сыграть
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, как он чувствовал себя перед матчем 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«У меня были проблемы с коленом, это не секрет. Не хочу говорить о травме сейчас. Закончится первая часть сезона, и я разберусь с этой проблемой. Перед матчем с «Локомотивом» я чувствовал боль, но понимал, что обязательно надо сыграть — возможно, это ключевой момент сезона», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

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