Игрок «Спартака» Маркиньос: очень хочу забить и посвятить гол отцу, которого не стало

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос выразил желание поскорее отличиться в чемпионате России.

«Я каждый день работаю, чтобы однажды этот гол пришёл ко мне. Очень хочу забить. Два месяца назад не стало моего отца, очень хочется посвятить ему этот гол. Правда, много-много работаю, но у меня такая позиция, где приходится отрабатывать в защите и бежать в атаку», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 39 очков.