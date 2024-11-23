Защитник «Спартака» Бабич высказался о победе над «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о победе красно-белых в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (5:2).

«Ещё в первом тайме было много моментов, могли забивать больше. В начале второго мы не справились с настроением «Локомотива», с этой агрессивностью. И позволили им быстро забить два мяча. Возможно, повлияли оба фактора — психология и тактические перестановки «Локомотива». Сейчас нам главное справиться с ментальностью и не позволять сопернику иметь такие моменты», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.