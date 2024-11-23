Бабич ответил, помогла ли ошибка Лантратова «Спартаку» одержать победу над «Локо»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался об ошибке вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 5:2.

— Держали ли в голове прошлый матч, это реванш?

— В том матче «Локомотив» очень быстро забил два мяча. У нас было много свободных зон. Сегодня удалось этого избежать.

— Ошибка Лантратова помогла одержать победу?

— Такие моменты случаются. Мы просто всегда знаем, что нужно прессинговать. С «Ростовом» было то же самое», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.