Покер Угальде — в видеообзоре матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

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На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.