Результаты матчей РПЛ 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, прошли матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 23 ноября:

«Оренбург» — «Зенит» — 0:1;

ЦСКА — «Ростов» — 1:2;

«Химки» — «Краснодар» — 2:2;

«Спартак» — «Локомотив» — 5:2.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).