Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Бабич: у больших команд часто бывают проблемы после паузы на сборные

Защитник «Спартака» Бабич: у больших команд часто бывают проблемы после паузы на сборные
Комментарии

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказал мнение о проблемах ведущих клубов после международных пауз.

«Согласен, что часто у больших команд бывают проблемы после паузы на сборные. И у нас уже были неудачи с «Динамо» в Махачкале и здесь с «Краснодаром». Мы знали, что нельзя такое повторять и идти вперёд с первых минут», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Материалы по теме
Бабич ответил, помогла ли ошибка Лантратова «Спартаку» одержать победу над «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android