Защитник «Спартака» Бабич: у больших команд часто бывают проблемы после паузы на сборные

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказал мнение о проблемах ведущих клубов после международных пауз.

«Согласен, что часто у больших команд бывают проблемы после паузы на сборные. И у нас уже были неудачи с «Динамо» в Махачкале и здесь с «Краснодаром». Мы знали, что нельзя такое повторять и идти вперёд с первых минут», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.