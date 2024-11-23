«Вперёд, «Спартак»!» Угальде — после покера «Локомотиву»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о своей игре в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Мне тяжело говорить по-русски. Но. Вперёд, «Спартак»!» — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.