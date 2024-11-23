«Вперёд, «Спартак»!» Угальде — после покера «Локомотиву»
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о своей игре в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«Мне тяжело говорить по-русски. Но. Вперёд, «Спартак»!» — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.
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