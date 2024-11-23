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Форвард «Спартака» Угальде: это мой первый покер в карьере, буду продолжать работать

Форвард «Спартака» Угальде: это мой первый покер в карьере, буду продолжать работать
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал свой покер в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Это мой первый покер в карьере. Я очень счастлив, благодарен богу, моим партнёрам, которые мне помогают. Благодаря им я смог забить четыре гола. Буду продолжать работать», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Коста‑риканский форвард Манфред Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.

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