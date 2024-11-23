Угальде — об ошибке Лантратова: мы проговаривали, что нужно оказывать давление на вратаря

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался об ошибке вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые разгромили железнодорожников со счётом 5:2. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

— Тактически мы показали очень хороший матч. Знали, что надо делать: выигрывать борьбу за мяч в центре поля, прессинговать, идти вперёд, выигрывать пространство. Нам это удалось.

— Первый гол больше ошибка вратаря или эффективность вашего прессинга?

— Если не прессинговать, не забьёшь. Это был план на игру, тренер проговаривал, что нужно прессинговать, оказывать давление на вратаря. Мне показалось, что в этом моменте нужно это попробовать, — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.