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Угальде — об ошибке Лантратова: мы проговаривали, что нужно оказывать давление на вратаря

Угальде — об ошибке Лантратова: мы проговаривали, что нужно оказывать давление на вратаря
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался об ошибке вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые разгромили железнодорожников со счётом 5:2. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

— Тактически мы показали очень хороший матч. Знали, что надо делать: выигрывать борьбу за мяч в центре поля, прессинговать, идти вперёд, выигрывать пространство. Нам это удалось.

— Первый гол больше ошибка вратаря или эффективность вашего прессинга?
— Если не прессинговать, не забьёшь. Это был план на игру, тренер проговаривал, что нужно прессинговать, оказывать давление на вратаря. Мне показалось, что в этом моменте нужно это попробовать, — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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