Игрок «Спартака» Угальде оценил возможность стать лучшим бомбардиром РПЛ

Форвард «Спартака» Манфред Угальде высказался о гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Угальде забил 12 мячей и является лучшим бомбардиром чемпионата России к этому моменту.

«Не знаю, стану ли я лучшим бомбардиром чемпионата. Я работаю над тем, чтобы забивать голы, но самое важное — команда. Если мне удаётся приносить пользу, я рад. Если при этом я стану лучшим бомбардиром чемпионата, тоже будет хорошо», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Манфред Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.