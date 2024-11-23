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Игрок «Спартака» Угальде оценил возможность стать лучшим бомбардиром РПЛ

Игрок «Спартака» Угальде оценил возможность стать лучшим бомбардиром РПЛ
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Форвард «Спартака» Манфред Угальде высказался о гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Угальде забил 12 мячей и является лучшим бомбардиром чемпионата России к этому моменту.

«Не знаю, стану ли я лучшим бомбардиром чемпионата. Я работаю над тем, чтобы забивать голы, но самое важное — команда. Если мне удаётся приносить пользу, я рад. Если при этом я стану лучшим бомбардиром чемпионата, тоже будет хорошо», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Манфред Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.

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