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Угальде: странно, что последний покер игрока «Спартака» был, когда я ещё не родился

Угальде: странно, что последний покер игрока «Спартака» был, когда я ещё не родился
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Форвард «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал свой покер в матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (5:2). Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата страны.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

— Очень рад и счастлив, что мне удалось оформить покер за «Спартак» впервые за очень долгое время. По отношению к Александру Ширко (автор последнего покера в истории «Спартака». — Прим «Чемпионата») у меня только уважение. Довольно странно, что в последний раз такое случалось, когда я ещё даже не родился. Странное ощущение. Но я рад, что я стал тем игроком «Спартака», который смог вновь забить четыре гола за матч. Конечно, я знаю про «Аякс», которому забивал Александр Ширко. Играл против них четыре раза. Это очень большая команда с большой историей.

— В каждом сезоне, когда игрок «Спартака» оформлял покер, команда становилась чемпионом. В этот раз это может принести титул?
— Будет надеяться, что в этот раз тоже так получится. И будем работать, — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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