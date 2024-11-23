Угальде: странно, что последний покер игрока «Спартака» был, когда я ещё не родился

Форвард «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал свой покер в матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (5:2). Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата страны.

— Очень рад и счастлив, что мне удалось оформить покер за «Спартак» впервые за очень долгое время. По отношению к Александру Ширко (автор последнего покера в истории «Спартака». — Прим «Чемпионата») у меня только уважение. Довольно странно, что в последний раз такое случалось, когда я ещё даже не родился. Странное ощущение. Но я рад, что я стал тем игроком «Спартака», который смог вновь забить четыре гола за матч. Конечно, я знаю про «Аякс», которому забивал Александр Ширко. Играл против них четыре раза. Это очень большая команда с большой историей.

— В каждом сезоне, когда игрок «Спартака» оформлял покер, команда становилась чемпионом. В этот раз это может принести титул?

— Будет надеяться, что в этот раз тоже так получится. И будем работать, — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.