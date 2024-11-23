Угальде заявил, что подарит мяч после покера «Локомотиву» своему дедушке в Коста-Рике

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что будет делать с мячом с матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Угальде оформил покер.

— Что будете делать с мячом?

— Я часто дарю свои трофеи, футболки и мячи своему дедушке. У него уже коллекция. Поэтому это тоже для него. Он живёт в Коста-Рике, — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 10-й минуте Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.