Нападающий «Спартака» Угальде: может, если бы меня не заменили, я забил бы ещё

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал своё выступление за красно-белых в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2). Он оформил покер.

«Всякое возможно. Может, если бы меня не заменили, я забил бы ещё, может, и нет. Это решение тренера. Если поменял, то поменял», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Манфред Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.