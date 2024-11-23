Форвард «Спартака» Угальде: не слежу за карьерой Соболева, я сосредоточен на себе

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о форварде санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Сегодня, 23 ноября, красно-белые разгромили «Локомотив» со счётом 5:2 в матче 16-го тура РПЛ. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Угальде отметился покером.

«Не слежу за карьерой Александра Соболева. Я сосредоточен на себе, на своей игре», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.