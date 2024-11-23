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Игрок «Спартака» Угальде рассказал о восстановлении после возвращения из сборной

Игрок «Спартака» Угальде рассказал о восстановлении после возвращения из сборной
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Форвард «Спартака» Манфред Угальде рассказал, как восстанавливается после возвращения со сборов национальной команды Коста-Рики.

«Я хорошо поспал в самолёте, после перелёта тренировки были вечером. Конечно, ещё важно правильно питаться. Моя диета довольно простая: рис, салаты и протеины — курица или рыба. Сейчас очень хочется спать», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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