«Милан» поделил очки с «Ювентусом» в матче 13-го тура Серии А

Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 13 сыгранных матчей «Милан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 19 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 25 очков. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Интер», у которого 28 очков.