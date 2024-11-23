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Милан — Ювентус, результат матча 13-го тура Серии А, счёт 0:0, 23 ноября 2024 года

«Милан» поделил очки с «Ювентусом» в матче 13-го тура Серии А
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Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 13-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 13 сыгранных матчей «Милан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 19 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 25 очков. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Интер», у которого 28 очков.

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