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«Аль-Хиляль» потерпел первое поражение в сезоне Про-Лиги, уступив «Аль-Халиджу»

«Аль-Хиляль» потерпел первое поражение в сезоне Про-Лиги, уступив «Аль-Халиджу»
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Завершился матч 11-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Халидж» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» в Эд-Даммаме. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия). «Аль-Халидж» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 3:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
3 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Леонардо – 12'     0:2 Митрович – 37'     1:2 Аль-Салем – 45+1'     2:2 Аль-Салем – 47'     3:2 Мартиньш – 85'    

На 12-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо открыл счёт. Увеличил преимущество гостей на 37-й минуте форвард Александр Митрович. На 45+1-й минуте отличился игрок «Аль-Халиджа» Абдулла Аль-Салем. На 47-й минуте Аль-Салем сравнял счёт. Победный мяч хозяев на 85-й минуте оформил Фабиу Мартиньш — 3:2.

После 11 сыгранных матчей «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу Про-Лиги, набрав 28 очков. «Аль-Халидж» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 19 очков.

Календарь Про-Лиги
Турнирная таблица Про-Лиги
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