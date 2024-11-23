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Балахнин — о «Краснодаре»: бремя лидера непростое, надо всё время быть в напряжении

Балахнин — о «Краснодаре»: бремя лидера непростое, надо всё время быть в напряжении
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о положении «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Бремя лидера – оно непростое. Надо быть всё время в напряжении, стараться не ошибаться. Каждая ошибка становится роковой, больно бьёт психологически по команде. Выдержать это непросто. Если команда воспитана быть лидером, то ей легче. Особенно когда есть опыт, что-то выигрывали… «Краснодар» никогда не был чемпионом, ему вдвойне сложнее. Поэтому неудивительно, что у них могут быть такие срывы. Они всё-таки психологически не выдерживают лидерства. Хотя команда играет достойно», — приводит слова Балахнина «Спорт день за днём».

Напомним, «Краснодар» накануне во второй раз подряд сыграл вничью. Сейчас клуб располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ с 38 очками после 16 матчей.

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