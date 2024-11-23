Победный гол Ерохина — в видеообзоре матча 16-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит»

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Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Оренбург» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».

На 38-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник хозяев Александр Коваленко. На 90+6-й минуте хавбек Александр Ерохин забил победный гол «Зенита» в матче.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 16 матчей. «Зенит» заработал 39 очков и на текущий момент располагается на первой строчке.