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«Манчестер Сити» потерпел пятое поражение подряд во всех турнирах

«Манчестер Сити» потерпел пятое поражение подряд во всех турнирах
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Сегодня, 23 ноября, «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 4:0 в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «горожане» потерпели пятое поражение подряд во всех турнирах. Ранее «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» (1:2), «Спортингу» (1:4), «Борнмуту» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13'     0:2 Мэддисон – 20'     0:3 Порро – 52'     0:4 Джонсон – 90+3'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон на 13-й минуте. На 20-й минуте англичанин оформил дубль. На перерыв «шпоры» ушли с комфортным преимуществом. На 52-й минуте защитник «Тоттенхэма» Педро Порро довел счёт до разгромного. На 90+3-й минуте нападающий Бреннан Джонсон установил окончательный счёт — 4:0.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. «Тоттенхэм» заработал 19 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.

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