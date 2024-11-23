«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Джонсон забил гол на 90+3-й минуте
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В эти минуты проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 0:4.
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13' 0:2 Мэддисон – 20' 0:3 Порро – 52' 0:4 Джонсон – 90+3'
На 90+3-й минуте Бреннан Джонсон с метра занёс мяч в сетку.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очков за 12 матчей. «Тоттенхэм» заработал 19 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.
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