«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Джонсон забил гол на 90+3-й минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 0:4.

На 90+3-й минуте Бреннан Джонсон с метра занёс мяч в сетку.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очков за 12 матчей. «Тоттенхэм» заработал 19 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.