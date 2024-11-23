«Айнтрахт» Ф победил в матче с «Вердером» в 11-м туре Бундеслиги

Завершился матч 11-го тура чемпионата Германии, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Вердер». Игра состоялась на «Франкфурт Арене». Главным арбитром матча был Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия). Победу одержали хозяева поля со счётом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце.

«Айнтрахт» Франкфурт занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе у клуба 23 очка после 11 матчей. «Вердер» располагается на 10-й строчке. Команда заработала 15 очков за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Бавария», у которой 29 очков.