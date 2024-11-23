«Манчестер Сити» дома проиграл «Тоттенхэму» в матче 12-го тура АПЛ со счётом 0:4

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс (Лестер). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу «Тоттенхэма».
Счёт в матче открыл полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон на 13-й минуте. На 20-й минуте англичанин оформил дубль. На перерыв «шпоры» ушли с комфортным преимуществом. На 52-й минуте защитник «Тоттенхэма» Педро Порро довел счёт до разгромного. На 90+3-й минуте нападающий Бреннан Джонсон установил окончательный счёт — 4:0.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. «Тоттенхэм» заработал 19 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.
- 23 ноября 2024
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