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«Жирона» разгромила «Эспаньол» в матче 14-го тура Примеры

«Жирона» разгромила «Эспаньол» в матче 14-го тура Примеры
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Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Жирона» и «Эспаньол». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «Жироны».

Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Хиль – 4'     2:0 Миовски – 16'     3:0 Миовски – 21'     4:0 Крейчи – 27'     4:1 Пуадо – 55'    

Уже на четвёртой минуте первый гол в матче забил вингер хозяев Брайан Хиль. На 16-й минуте нападающий Боян Миовски удвоил преимущество «Жироны». На 21-й минуте Миовски оформил дубль. На 27-й минуте защитник «Жироны» Ладислав Крейчи довёл счёт до разгромного, забив четвёртый мяч своей команды. На 55-й минуте Хавьер Пуадо сумел отыграть один мяч «Эспаньола».

«Жирона» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 21 очко за 14 матчей. «Эспаньол» заработал 10 очков и располагается на 19-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 33 очка за 13 игр.

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