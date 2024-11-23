Результаты матчей АПЛ 23 ноября

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Сегодня, 23 ноября, прошли матчи 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей английской Премьер-лиги 23 ноября:

«Лестер Сити» — «Челси» — 1:2;

«Фулхем» — «Вулверхэмптон» — 1:4;

«Эвертон» — «Брентфорд» — 0:0;

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 2:2;

«Борнмут» — «Брайтон» — 1:2;

«Арсенал» — «Ноттингем Форрест» — 3:0;

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 0:4.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 28 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 23 очка. Третье место с 22 очками занимает лондонский «Челси».