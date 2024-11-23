Сапета — о Шатове: с его приходом «Урал» стал играть в интересный футбол

Бывший полузащитник «Урала» Александр Сапета прокомментировал работу Олега Шатова на посту исполняющего обязанности главного тренера клуба.

«Очень рад за Шатова. С его приходом «Урал» стал играть в интересный футбол, много забивать. Иванов дал Шатову шанс, и Олег его использует.

До перерыва в Первой лиге осталось ещё несколько туров. Если они закончатся успешно, то на сборы Шатов поедет как главный тренер. Григорий Викторович знает Олега с детства и верит в него. Все в клубе будут ему помогать. И вообще хорошо, что у нас в стране появляются молодые тренеры», – приводит слова Сапеты Metaratings.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги с 36 очками в активе.