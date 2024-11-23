Предыдущий автор покера в «Спартаке» Ширко отреагировал на четыре гола Угальде в матче РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Александр Ширко отреагировал на покер форварда красно-белых Манфреда Угальде в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Игра интересная, смотрелась на одном дыхании. Много голов, каждую минуту было интересно. Манфреда Угальде поздравляю с этим событием. Полгода назад я говорил, что он агрессивный, эмоциональный и очень настроенный футболист. Ему не хватало голов в какой-то период, но тут как бывает: прорвёт и всё начинает идти как нужно. Поздравляю Манфреда с этим достижением – получается, оно продержалось 26 лет. Рано или поздно все рекорды побиваются, это нормально. Символично, что это произошло накануне моего дня рождения», — приводит слова Ширко пресс-служба «Спартака».

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.